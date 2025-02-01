Зловмисники продали в Росію українських систем обігріву на 65 млн грн

Співробітники Служби безпеки України в Житомирі викрили керівництво підприємства, що виробляє теплові котли та конвектори, на продажі систем опалення для потреб міністерства оборони Росії. Компанія почала співпрацю з ворогом уже під час повномасштабної війни, повідомили в пресцентрі відомства в суботу, 1 лютого.

Слідчі з’ясували, що схему організував керівник відділу збуту компанії. З травня 2022 року український виробник приховано продавав продукцію російським підприємствам, які співпрацюють з урядом РФ.

За даними Офісу генерального прокурора, для уникнення санкцій фігуранти справи налагодили схему передачі опалювального обладнання через фірми-посередники в Молдові, Білорусі та Казахстані.

«Кінцевим отримувачем було російське підприємство у Бєлгороді, яке надалі постачало продукцію до російських установ, зокрема центру тимчасового утримання іноземних громадян при МВС РФ; санаторію міністерства охорони здоров’я РФ, де проходять реабілітацію російські військові, залучені до так званої “СВО”», – ідеться в повідомленні.

За цією схемою фігуранти переправили до Росії декілька гуртових партій українських систем обігріву вартістю 65 млн грн.

Під час обшуків за адресою компанії-виробника та вдома в організатора схеми виявили мобільні телефони, комп’ютери й документи із доказами злочинів.

Організатору схеми поставок котлів до РФ загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна (Фото Офісу генпрокурора)

Очільнику відділу збуту житомирської компанії повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки, зокрема дружини фігуранта, яка є власницею житомирського підприємства.