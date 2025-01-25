У Єкатеринбурзі працює верстатобудівний завод «ГРС Урал», контрольний пакет акцій якого належить чеській TOS Varnsdorf

Дев'ять компаній-виробників промислового обладнання з Чехії, Швейцарії, Швеції та Польщі продовжили працювати в Росії, попри розв’язану нею повномасштабну війну в Україні. Підсанкційну продукцію цих компаній росіяни використовують на підприємствах військово-промислового комплексу. Про це в суботу, 25 січня, повідомило «Суспільне» з посиланням на спільне розслідування російського видання The Insider та чеського Investigace.

Журналісти встановили, що після лютого 2022 року прибутки місцевих підрозділів почали зростати. До 2023 року вони сягнули майже 6,4 млрд рублів (приблизно 623 млн доларів).

Так, у Єкатеринбурзі надалі активно працює верстатобудівний завод «ГРС Урал», контрольний пакет акцій якого належить чеській машинобудівній компанії TOS Varnsdorf. У 2023 році «ГРС Урал» в 1,5 раза збільшив свій оборот.

«Завод співпрацює щонайменше з трьома російськими державними оборонними підприємствами. Це “Алмаз-Антей”, який виробляє комплекси ППО, зокрема С-400 і Тор; пермський “Машиностроитель”, що входить до складу корпорації “Тактическое ракетное вооружение” та випускає компоненти для ракетних і авіаційних двигунів; і “Редуктор ПМ”, чия продукція використовується у гелікоптерах Мі-8/17, Мі-26 і Мі-28», – ідеться в повідомленні.

Також у Росії працює компанія «Тахтех» – спільне підприємство з чеською Tachtech, що займається будівництвом і монтажем нагрівальних і термічних печей для промисловості. «Тахтех» співпрацює з «Омским заводом транспортного машиностроения», який займається розконсервацією та ремонтом танків Т-80 та виробляє машини ТЗМ-Т для тяжких вогнеметних систем ТОС-1А «Сонцепьок».

Ще одна чеська торгово-промислова група Alta веде бізнес у Росії через повністю підконтрольне їй дочірнє підприємство «А-Р». Компанія спеціалізується на виробництві верстатів та устаткуванні для видобутку та переробки копалин.

Надалі працює в Російській Федерації й чеська Kovosvit. Після початку вторгнення до Росії експортували 56 партій верстатів вартістю майже 3,2 млн доларів. Деяку продукцію імпортувала чеська фірма Labara через свою російську дочірню компанію «Лабара-Рус».

Окрім чеських підприємств, продовжує вести бізнес у РФ і швейцарська Meg Metal SA. Остання впродовж 2022 – 2023 років ввезла через дочірню компанію «Євросталь» сталі на майже 14 млн доларів. Найбільше продукції придбали Інститут конструкторних матеріалів «Прометей», що розробляє сплави для атомних підводних човнів і криголамів, та «Уралмашзавод», що виготовляє обладнання для металургії та гірничодобувної промисловості.

Компанія GCE Group зі Швеції, попри санкції ЄС, постачає росіянам газове обладнання для виробництва військової техніки через свою дочірню компанію «ГСЕ Красс». З лютого 2022 року по квітень 2024 року фірма завезла продукції подвійного призначення на суму 5,82 млн доларів.

Розслідувачі також виявили польську фірму Seco/Warwick, яку в РФ представляє дочірня компанія «Секо/Варвик Рус». Фірма ввозить промислові печі для виробників в авіаційній, машинобудівній, інструментальній та інших галузях термообробки.