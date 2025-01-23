Дональд Трамп закликав знизити ціни на нафту

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію та Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизити ціни на нафту. За його словами, це допоможе припинити російсько-українську війну. Про це Дональд Трамп сказав у четвер, 23 січня, на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, передає «Європейська правда».

Дональд Трамп запевнив, що домовлятиметься з Саудівською Аравією та ОПЕК, щоб вони знизили ціни на нафту та висловив здивування, що ті раніше не вжили для цього заходів. Зокрема, на думку президента США, зниження цін можна досягнути збільшенням видобутку.

«Я маю намір попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні знизити її, і, чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього... Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною одразу закінчилася б», – сказав Дональд Трамп.

Дональд Трамп наголосив, що високі ціни на нафту у світі дозволяють Росії продовжувати війну. Він також заявив, що ОПЕК «несе велику відповідальність за те, що відбувається». Зазначимо, що експорт нафти та газу дозволяє Росії фінансувати свій військово-промисловий комплекс та армію.

Нагадаємо, 22 січня Дональд Трапм закликав лідера Росії Владіміра Путіна зупинити війну в Україні й укласти мирну угоду. Він також запевнив, що у разі відмови США запровадять нові санкції проти Росії.