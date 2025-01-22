Трамп запевнив, що «любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним»

Президент США Дональд Трамп звернувся до російського президента Владіміра Путіна з вимогою зупинити війну в Україні й укласти мирну угоду. Американський лідер пригрозив введенням нових санкцій та мит на весь російський експорт до США, якщо Росія виступить проти угоди. Про це він написав у власній соцмережі Truth Social 22 січня.

«Я люблю російський народ»

У своєму дописі Трамп заявив, що «не хоче нашкодити Росії», адже «любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним». Він сказав, що Росія допомогла США перемогти у Другій світовій війні, «втративши при цьому майже 60 млн життів».

«Я не хочу завдати шкоди Росії. Я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з президентом Путіним – і це попри ліворадикальні вигадки про Росію. Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши під час цього майже 60 мільйонів життів», – написав Трамп.

Тут одразу ж варто зауважити, що Трамп суттєво завищив втрати Росії та оминув той факт, що вклад у перемогу над Німеччиною зробили також інші народи, які у той час перебували під окупацією СРСР.

Скріншот допису Дональда Трампа у соцмережі Truth Social 22 січня 2025 року

«Я збираюся зробити Росії і Путіну дуже велику послугу»

Дональд Трамп також пригрозив Росії санкціями та податками, якщо Владімір Путін не підпише мирної угоди.

«З огляду на все це, я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і зупиніть цю безглузду війну! Буде лише гірше. Якщо ми не укладемо угоду найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити високі рівні податків, тарифів і санкцій на все, що продається Росією Сполученим Штатам та іншим країнам, які приєднаються до нас. Закінчімо цю війну, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це добре чи погано – і по-доброму завжди краще. Настав час домовитися. Жодне життя більше не має бути втрачене!» – додав очільник американської держави.

Він також вкотре згадав, що не допустив би повномасштабної війни в Україні, якби був президентом замість Джо Байдена.

Нагадаємо, 22 січня на брифінгу у Білому домі новий президент США Дональд Трамп розповів, що його команда «розмовляє з президентом Зеленським» та «дуже скоро» сконтактується і з Владіміром Путіним.

Трамп також заявив, що ухвалить рішення щодо подальшої військової підтримки України та поставок озброєння. Водночас він додав, що хоче, аби Євросоюз також брав на себе велику частку зобов’язань щодо допомоги Україні та зрівнявся із США за витратами на підтримку українського народу.

16 січня Володимир Зеленський заявив, що є шанс закінчити війну у 2025 році. На думку Зеленського, Трамп спроможний тиснути на Росію і змусити Путіна підписати мирну угоду.