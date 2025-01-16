На думку Зеленського, США та ЄС можуть забезпечити Україні реальні гарантії безпеки

За американської та європейської підтримки є шанс закінчити війну Росії проти України у 2025 році. Таку думку висловив 16 січня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю польським ЗМІ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є шанси завершити війну цьогоріч, Зеленський відповів ствердно. За словами президента, обраний лідер США Дональд Трамп має примусити Росію до миру.

«Трамп дуже хоче закінчити війну, це його меседжі, вони і публічні, і непублічні, якщо чесно. Він лідер, спроможний тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай. Трамп може змусити (припинити війну – ред). Ми повинні домовитися з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він має примусити Путіна до дипломатії, закінчити цю війну», – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Україна має сильних партнерів – Євросоюз, який нарощує власне оборонне виробництво, та США, президент яких зможе «запропонувати Україні реальні гарантії безпеки».

Що думає команда Трампа про завершення війни в Україні

Президент Дональд Трамп, друга каденція якого розпочнеться 20 січня, досі не озвучував конкретних пропозицій щодо завершення російсько-української війни. Водночас низка членів його команди, зокрема, номінант на посаду радника з національної безпеки Майк Волц та кандидат на посаду Держсекретаря Марко Рубіо, висловили думку, що Україна стикається з нестачею людських ресурсів, і питання щодо завершення війни має початися з припинення вогню.

Рубіо вважає, що фінансувати військову допомогу Україні без чіткої кінцевої мети є «нереалістичною позицією». Крім того, політик вважає нереалістичним те, що Україна зможе вибити росіян з територій, які вони окупували з лютого 2022 року.

«Як виглядатиме цей план – це буде складна робота. Це не буде легко, тут буде потрібна рішуча дипломатія. І я сподіваюсь, що це почнеться з певного припинення вогню. Щоб досягти цілей в Україні, всім важливо бути реалістами. Мають бути поступки з боку Росії, але також з боку українців і США», – заявив Марк Рубіо під час виступу на розгляді кандидатів на посади.

Водночас кандидат Трампа на посаду спецпосланця щодо війни в Україні Кіт Келлог вже пообіцяв знайти рішення для завершення російсько-української війни за 100 днів від інавгурації Трампа. Раніше Келлог висловлював підтримку поставити Україну на позицію сили у майбутніх переговорах з Росією.