У 2023 році «Ямал ЗПГ» експортував до Європи 20,9 млрд м3 газу

Французька та данська корабельні ремонтують російські танкери льодового класу і пропонують їм сухі доки, що дозволяє Росії продовжувати транспортувати газ через Арктику, попри західні санкції проти енергосектору країни-агресора. Про це ідеться в статті газети The Financial Times, опублікованій 13 січня.

Видання пояснює, що без технічного обслуговування корабелень Damen у французькому Бресті та Fayard A/S у данському Мункебо, російському заводу «Ямал ЗПГ» було б важко отримати доступ до критично важливих ринків взимку, коли ціни на газ у північній півкулі є найвищими.

Корабельні Damen та Fayard A/S обслуговували 14 з 15 спеціалізованих танкерів Arc7, які обслуговує завод «Ямал ЗПГ» на крайньому північному узбережжі Росії.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року вісім з цих танкерів заходили в Damen, а дев’ять – у Fayard A/S.

The Financial Times зауважує, що єдиним судном флоту, яке не заходило на жодну з двох корабелень, є Christophe de Margerie, що належить підсанкційній судноплавній компанії РФ «Совкомфлот». Неможливість доступу Christophe de Margerie до корабелень в Європі вивела судно з ладу на шість місяців.

Суднам та корабельням вдається уникати санкцій ЄС чи США через винятки для енергетичних перевезень та відсутність російської реєстрації, а також через те, що спецтанкери потребують технічного обслуговування саме на європейських корабельнях.

За даними Оксфордського інституту енергетичних досліджень, у 2023 році «Ямал ЗПГ» експортував до Європи 20,9 млрд м3 газу, з яких близько чверті було відправлено за межі Євросоюзу. Поставки з Ямалу становили 85-90% імпорту російського ЗПГ в ЄС.