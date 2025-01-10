Назву холдингу, менеджери якого допомагали росіянам, правоохоронці не уточнили

СБУ викрила та затримала посадовців українського холдингу, які допомагали росіянам будувати завод під час повномасштабного вторгнення. Завод у Ростовській області Росії використовують для обходу санкцій заходу, завантажуючи продукцію на танкери так званого «тіньового флоту», повідомили у пресслужбі СБУ у п’ятницю, 10 січня.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років менеджмент одного з українських холдингів, а також їхні спільники допомагали Росії будувати завод з виробництва енергоносіїв. Йдеться про припортовий завод з виробництва скрапленого газу у Ростовській області. За даними російських пропагандистських ЗМІ, у 2023 році на Ростовщині побудували «перший повністю оснащений вітчизняним обладнанням» завод скрапленого газу під містом Шахти.

Проєкт будівництва заводу в Ростовській області

«Виготовлену на цьому підприємстві продукцію завантажували на танкери «тіньового флоту РФ» і приховано продавали у різних частинах світу. За наявними даними, більшу частину прибутків, одержаних від тіньової торгівлі, Москва спрямовувала на фінансування війни в Україні», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що розробник обладнання та інженер-проєктувальник українського холдингу брали участь у будівництві російського заводу. На вимогу росіян вони розробили всю проєктну документацію виробничого об’єкта, а також його технологічних потужностей.

Розроблені документи чоловіки переправляли через співвласника холдингу, який перебуває на тимчасово окупованій території Донеччини. Зазначається, що бізнесмен володіє п’ятьма компаніями у Шахтах, які постачають обладнання для АЗС російських компаній «Газпром» та «Лукойл».

Інженера та розробника затримали на Київщині. Крім того, правоохоронці затримали на Полтавщині спільника співвласника холдингу, який має мережу АЗС на ТОТ та заправляє військову техніку росіян.

Їм повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Крім того, підозру за цією статтею заочно повідомили співвласнику українського холдингу та директорки мережі АЗС на ТОТ. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Посадовців якого саме холдингу підозрюють правоохоронці, у пресслужбі СБУ не уточнили.