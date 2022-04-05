Представники Феміди перейшли на бік окупантів і агітували до цього своїх колег

На Луганщині ДБР та Офіс генпрокурора оголосили підозру в державній зраді судді та керівнику апарату одного з районних судів. Вони виконували завдання російських окупантів та брали участь у створенні незаконних судових органів.

«У березні 2022 року підозрювані перейшли на бік ворога, вступили у злочинну змову з представниками так званої «ЛНР», брали безпосередню участь у створенні незаконних судових органів, які є частиною окупаційної адміністрації Росії, виконували функції представників окупаційної судової влади на території Луганської області», – йдеться в повідомленні ДБР у вівторок, 5 квітня.

За даними правоохоронців, працівники суду допомагали окупантам проводити підривну діяльність проти України. Також вони агітували інших суддів та працівників апарату суду перейти на бік ворога та співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації. За це обіцяли посади та хороші зарплати у незаконно створених судових органах.

Тож суддю і керівника апарату підозрюють у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Невдовзі їм оберуть запобіжні заходи.