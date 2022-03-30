Підполковник поліції Валентин Попов, який зрадив присягу і перейшов на бік ворога

Начальник Кальміуського відділення поліції Маріуполя, підполковник поліції Валентин Попов перейшов на бік російських окупантів. Тепер він стоїть на блокпосту росіян і контролює виїзд людей з міста.

«Коли я чую чергове прізвище поліцейського з поліції Донеччини, який перейшов на бік російських окупантів, то спочатку відчуваю образу, потім люта ненависть. Особливо, коли ще кажуть, що ця сволота вже стоїть на блокпосту та контролює виїзд людей з міста, вказує на правоохоронців, військовослужбовців, їх жінок та дітей. Таким покидьком є начальник Кальміуського відділення поліції підполковник поліції Валентин Попов», – повідомив у Facebook екс-керівник Нацполіції в Донецькій області, заступник очільника Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

В’ячеслав Аброськін наголосив, що Валентин Попов є «зрадник, покидьок, який через образу на своїх керівників порушив прості правила життя, людяності». Тому всім, хто допомагає маріупольцям вибратися з міста, потрібно врахувати, що Попов стоїть на блокпосту російських окупантів.