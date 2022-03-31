Гліб Ляшенко був частим гостем на медведчуківських каналах

Галицький районний суд Львова у четвер, 31 березня, обрав запобіжний захід 33-річному українському блогеру Глібу Ляшенку, якого підозрюють у державній зраді через його проросійські публічні висловлювання. За рішенням суду, його арештували з правом внесення 4 млн грн застави.

Як повідомили в СБУ та прокуратурі Львівщини, підозрюваний неодноразово поширював у соцмережі антиукраїнську пропаганду та схвалював агресію Росії проти України. 30 березня йому оголосили підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ), яка передбачає покарання від 10 до 15 років тюрми. А вже 31 березня Галицький районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати 4 млн грн застави.

«Проведені лінгвістичні експертизи встановили, що своїми висловлюваннями і закликами псевдоексперт умисно посягав на суверенітет нашої держави. Окрім цього, він займався дискредитацією державної політики та умисно нівелював події на сході України. Зафіксовано, що таку інформаційну пропаганду вдало використовували російські медіа для виправдання злочинних дій Російської Федерації щодо України», – повідомили в СБУ Львівщини.

Глібя Ляшенка взяли під варту у залі суду (фото Єлизавети Парубцової)

33-річний блогер та політичний коментатор Гліб Ляшенко родом з міста Енергодар, проживав у Києві. У своїх коментарях піарив Медведчука, Рабіновича та їхню партію «За життя» та був частим гостем на медведчуківських каналах до їх закриття в Україні. Також Гліб Ляшенко виступав на російських каналах та публікував дописи, в яких виправдовував російську агресію та дії Росії, перекладав відповідальність за війну на Україну.

За даними «Детектор Медіа», Гліб Ляшенко заявляв, що в російській агресії винна Україна: «8 лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс [...] Украина 8 лет отказывалась. И вот результат». Він натякав, що у війни є серйозніші причини, ніж просто бажання Росії загарбати території та вбити мільйони українців. Пропонував Україні капітулювати, бо іншого виходу немає, а також покладав відповідальність за кожного вбитого росіянами українця на Зеленського.