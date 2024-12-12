ЗМІ з посиланням на правоохоронців повідомили про обшуки на Нікопольському та Запорізькому феросплавних заводах

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили два феросплавних заводи, які ухилялись від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, під час експорту продукції заводи не сплатили податків на 1,2 млрд грн, повідомили у пресслужбі БЕБ у четвер, 12 грудня.

За даними слідства, до несплати податків причетні два феросплавні заводи, афілійовані до українських олігархів. За даними «Економічної правди» із посиланням на правоохоронців, йдеться про Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи, пов’язані з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Зазначимо, на території України розташовані всього три заводи феросплавів – Нікопольський, Запорізький та Стахановський, розташований на окупованій території Луганщини.

«Встановлено, що підприємства впродовж тривалого періоду експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та ряду інших європейських країн. Під час продажу сировини іноземним покупцям службові особи заводів умисно занижували її вартість», – повідомили у пресслужбі БЕБ.

Заводи експортували 90% виробленої сировини, отримуючи гроші в іноземній валюті. Втім, а валютний виторг не поверталася до України, а загальна вартість несплачених податків становить 1,2 млрд грн. Зазначається, що протягом 2022-2023 років заводи експортували сировини на 853 млн доларів.

В межах провадження на заводях тривають обшуки, правоохоронці вилучають залишки феросплавної продукції та фінансову документацію. Триває розслідування за ознаками ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків).