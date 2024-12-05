Шахрайські кол-центри ошукали щонайменше 500 українців

Бюро економічної безпеки викрило масштабну мережу кол-центрів, які ошукали українців на понад 100 млн грн. Офіси шахраїв були розташовані у Києві та Чернігові. Про це у четвер, 5 грудня, повідомили у пресслужбі БЕБ.

Слідчі БЕБ встановили, що шахраї телефонували людям та повідомляли, що ті нібито виграли у лотереї. Щоб отримати подарунок, потрібно було сплатити за доставку. Після того як люди отримували псевдопризи (побутові дрібниця та суверніри), їм пропонували перейти до наступного етапу так званого конкурсу.

«Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи отримання в фіналі розіграшу від 100 тис. до 750 тис. грн. Для того, аби здобути головний приз, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було декілька. Однак реального наміру виплатити суму головного призу шахраї не мали», – йдеться у повідомленні.

Шахрайські кол-центри мали чотири офіси у Києві та Чернігові. До складу злочинної організації входило 15 людей. Також організатори залучили до роботи понад 500 ФОПів та 20 компаній, на рахунки яких ошукані українці переказувати гроші.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях та вилучили понад 500 комп’ютерів, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 млн грн готівкою.

Наразі відомо про 30 ошуканих людей, однак правоохоронці зазначають, що жертвами шахраїв стали понад 500 українців. Відомо, що шахраї ошукали людей на понад 100 млн грн.

Детективи БЕБ оголосили 12 затриманим підозри у створені злочинної організації та шахрайстві. Для дев’ятьох підозрюваних суд вже обрав запобіжні заходи.