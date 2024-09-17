Слідчі провели санкціонований обшук на робочому місці шахраїв

У Луцьку правоохоронці заблокували діяльність новоствореного шахрайського кол-центру. Організатор орендував у місті приміщення й обладнав його необхідною технікою, аби наймані працівники могли виманювати в людей гроші. Про це повідомили 17 вересня у поліції Волинської області.

За даними слідства, організував незаконний бізнес 33-річний лучанинин, який мав досвід роботи в банку. Чоловік залучив до справи 19 співробітників віком від 19 до 26 років, серед з яких – волиняни та мешканці Дніпра.

«Чоловіки та жінки приходили в кол-центр, як на роботу: усі вони мали методичні рекомендації, як “розводити” людей на гроші, а також готові відповіді на можливі запитання від громадян. Викритий кол-центр встиг попрацювати кілька днів. Нині його діяльність припинили», – повідомляють у поліції.

Під час санкціонованих обшуків в офісі шахрайського кол-центру та за місцем проживання організатора правоохоронці вилучили 26 компʼютерів, термінали мобільного зв’язку, системні блоки, робочі зошити з чорновими записами та інші речові докази.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.