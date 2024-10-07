Затриманим жінкам загрожує до 12 років позбавлення волі

Кіберполіцейські викрили у Дніпрі чотирьох шахраїв, які організували роботу шахрайського кол-центру на тимчасово окупованій частині Донеччини. Про це у понеділок, 7 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції та Офісі генерального прокурора.

Шахраї використовували спеціальну програму для заміни телефонного номера та телефонували українцям, представляючись співробітниками банку. Під час розмови вони запевняли потерпілих, що з їхніми рахунками начебто проводяться підозрілі фінансові операції. Під виглядом надання кваліфікованої допомоги шахраї переконували людей виконати їхні інструкції, в результаті який отримували доступ до онлайн-банкінгу українців. Після цього вони переводили гроші з рахунків людей на картки дропів (це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків) та переводили в готівку.

За даними правоохоронців, таким чином шахраї ошукали щонайменше 24 українці та привласнили понад 3 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки у підозрюваних мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, чорнові записи та документацію, що підтверджує їхню протиправну діяльність.

Затриманим оголосили про підозри у шахрайстві (ч. 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Трьом з них суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до шахрайської схеми.