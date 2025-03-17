Разом з Польщею санкції проти Кантора продовжили Велика Британія та Швейцарія

Польща посилила національні санкції проти російського олігарха В’ячеслава Моше Кантора, якого Євросоюз виключив з санкційного списку на вимогу Угорщини. Кантор є мільярдером, який володіє майже 20% акцій польського хімічного холдингу Grupa Azoty. Про це в понеділок, 17 березня, повідомив телеканал TVN24.

Як йдеться, міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк 15 березня підписав рішення «про визнання Моше Кантора особою, присутність якої на території Республіки Польща є небажаною».

Рішення глави МВС Польщі про продовження санкцій проти російського олігарха Моше Кантора

У пресслужбі Grupa Azoty S.A. повідомили, що активи російського олігарха В’ячеслава Моше Кантора залишаються замороженими через дію санкцій, накладених на нього Польщею. Там уточнили, що Кантор володіє 19,82% акцій і «не є бенефіціарним власником компанії, не контролює її й ніколи не контролював».

«Накладення санкцій на пана Кантора та пов’язаних з ним осіб не тягне за собою жодних санкцій для Grupa Azoty S.A.», – сказали в компанії.

Нагадаємо, 14 березня В’ячеслав Моше Кантор та ще троє росіян були вилучені зі санкційного списку Євросоюзу в обмін на продовження санкцій проти понад двох тисяч інших громадян та більш ніж 500 компаній, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на пів року. Така умова була висунута прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У разі відмови, термін дії всіх цих санкцій закінчився б 15 березня.

Що відомо про Моше Кантора

В’ячеслав Моше Кантор – 71-річний російський олігарх, пов’язаний з режимом кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Окрім російського, Кантор має громадянство Ізраїлю та Великої Британії. Він очолював Європейський єврейський конгрес (ЄЄК) та допоміг, зокрема, зміцнити відносини між прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і російським президентом Путіним.

У квітні 2022 року Велика Британія ввела персональні санкції проти Кантора, як проти акціонера одного з найбільших російських виробників добрив «Акрон».

Того ж місяця Кантор потрапив до списку іноземців, перебування яких у Польщі є небажаним. Упродовж квітня-вересня 2022 року італійська влада конфіскувала у Кантора 11 вілл.

Разом з Польщею санкції проти Кантора у березні 2025 року також продовжили Велика Британія та Швейцарія.