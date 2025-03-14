У ЄС триває письмова процедура, яка дозволить продовжити санкції на шість місяців

Угорщина відмовилась від блокування продовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як зі списку виключили трьох людей. Про це у четвер, 13 березня, повідомив Bloomberg.

За даними видання, наразі триває письмова процедура, яка дозволить продовжити на шість місяців санкції, повʼязані з агресією Росії проти України.

Угорщина відмовилася від своїх намірів блокувати санкції після того, як за наполягання Будапешту зі списку були виключені троє людей. Однак про кого саме йдеться, наразі невідомо.

Спочатку Будапешт вимагав виключити зі списку вісім імен, у тому числі російських мільярдерів Алішера Усманова і Петра Авена. Financial Times також писало, що Угорщина нібито наполягала на виключенні з-під санкцій російського олігарха Михаїла Фрідмана.

Нагадаємо, на початку березня євродепутати партії Volt закликали позбавити Угорщину права голосу в ЄС через її блокування спільних рішень.

20 лютого Угорщина виступила проти виділення Європейським Союзом Україні пакету допомоги на 20 млрд євро, а також продовження санкцій проти російських і білоруських громадян.

Крім цього, Угорщина заблокувала початок обговорення членства України в Євросоюзі та висунула додаткові умови.