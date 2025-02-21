Сійярто вважає, що спершу необхідно дати час для переговорів між США і Росією

Угорщина виступила проти виділення Європейським Союзом Україні пакету допомоги на 20 млрд євро, а також продовження санкцій проти російських і білоруських громадян. Про це у четвер, 20 лютого, повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач, цитуючи голову МЗС Петера Сійярто.

За словами голови МЗС, Угорщина не підтримає виділення ЄС пакету допомоги Україні у розмірі 20 млрд євро. Країни Європейського союзу раніше обговорювали можливість надання Україні одного з найбільших пакетів військової допомоги, який має на меті посилити позицію Києва на переговорах.

«Ми не будемо підтримувати витрачання грошей європейських платників податків на продовження війни», – зазначив Сійярто.

Він вважає, що обрання Дональда Трампа президентом США змістило глобальну політику в бік миру, однак європейські ліберали намагаються заблокувати його зусилля.

Крім цього, Угорщина не планує підтримувати розширення санкцій ЄС проти російських і білоруських громадян на засіданні Ради ЄС 24 лютого. Сійярто вважає, що спершу необхідно дати час для переговорів між США і Росією.

«Ми не погодимося на продовження санкцій у понеділок – у нас є час до 10 березня», – повідомив він.

Термін запроваджених санкцій спливає 15 березня.

Раніше також повідомляли, що Угорщина заблокувала початок обговорення членства України в Євросоюзі та висунула додаткові умови.