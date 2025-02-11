Сіярто на зустрічі у Лівані 11 лютого

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про виділення 400 млн форинтів (приблизно 1 млн євро) на підтримку ліванської армії замість військової допомоги Україні. Про це він повідомив під час візиту до Лівану 11 лютого, передає Telex із посиланням на угорське міністерство оборони.

Угорський міністр зазначив, що країна підтримує з Ліваном дружні стосунки та докладають зусиль «до підтримки миру та стабільності» в майбутньому. Сійярто додав, що гроші на підтримку Лівану могли піти на потреби України.

«Ми відправляємо ці гроші до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю на Україну, тому ми можемо переказати суму, яка має бути виплачена в іншому місці», – заявив угорський міністр.

Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування зовнішньої політики й політики безпеки, пов’язаної із військовими та оборонними питаннями. Гроші виділяють для запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки та стабільності.

Зазначимо, з березня 2024 року Угорщина блокує рішення Європейського фонду миру щодо надання військової допомоги Україні. До ветування з боку Угорщини фонд виділяв військову підтримку для української армії сім разів.

Водночас фонд також підтримує ліванські збройні сили – члени фонду ухвалювали рішення про допомогу Лівану тричі. Востаннє армія Лівану отримала допомогу 21 січня 2025 року на 60 млн євро.

До слова, Угорщина активно підтримує християнські громади в Лівані та направила на їхній розвиток понад 6 млрд форинтів (близько 14 млн євро) з 2018 року, наголошуючи, що ситуація християнських громад на Близькому Сході є «ключовим питанням» для Угорщини. Так, під час візиту до Лівану Сійярто привітав обрання президентом країни християнина Джозефа Ауна.