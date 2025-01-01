Будапешт натомість попросив допомогу в Китаю

Європейський Союз не передасть Угорщині 1 мільярд євро допомоги. Причиною стало непроведення необхідних реформ та порушення верховенства права. Гроші від ЄС були призначені для Угорщини з програм підтримки структурно слабких галузей.

Гроші заморозили ще наприкінці 2022 року, оскільки Єврокомісія після аналізу дійшла висновку, що Угорщина нехтує різними стандартами та фундаментальними цінностями, повідомило Укрінформ із посиланням на АРА.

«Угорщина втратила право на отримання допомоги ЄС на загальну суму близько 1 млрд євро через порушення верховенства права. Щоб отримати ці гроші, країна повинна була виконати вимоги щодо проведення реформ до кінця 2024 року», – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб розблокувати отримання цих коштів, Угорщина повинна була здійснити необхідну кількість реформ до кінця року. До них відносяться, зокрема, прийняття змін до законів щодо запобігання конфлікту інтересів та боротьби з корупцією. Однак цього не зробили.

Нещодавно повідомили, що правопопулістський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно звернувся по допомогу до КНР, взявши кредит у китайських банках на загальну суму 1 млрд євро.

«Попри китайську фінансову допомогу, Орбан все ще намагається розблокувати заморожені кошти ЄС. Згідно з попередньою інформацією Єврокомісії, близько 19 млрд євро фондів ЄС для Угорщини все ще заблоковані, включаючи подальші субсидії та допомогу в боротьбі з коронавірусом», – йдеться у повідомленні.