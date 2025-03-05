Євродепутати партії Volt закликають позбавити Угорщину права голосу в ЄС через її блокування спільних рішень. Про це повідомило у середу, 5 березня, Politico.

Журналісти Politico ознайомилися з планом партії Volt, який вони планують направити європейським лідерам. Загалом документ складається із дев’яти пунктів.

Саме у цьому документі євродепутати Volt закликають позбавити Угорщину права голосу через її неодноразові блокування спільних рішень. Також автори тексту закликають створити спільну європейську армію і забезпечити можливість переглянути договори ЄС, щоб «включити нові компетенції у сфері оборони й підготуватися до розширення».

Відзначимо, партія Volt – це проєвропейський і федералістський політичний рух. У березні 2018 року перша національна дочірня партія була заснована в Гамбурзі у Німеччині, відтоді Volt створила місцеві команди в кожній державі-члені ЄС. Організація дотримується загальноєвропейського підходу в багатьох сферах політики, таких як зміна клімату, міграція, економічна нерівність та міжнародні конфлікти.

Volt представлена в Європарламенті 5 депутатами з загальної кількості у 720.

Нагадаємо, 20 лютого Угорщина виступила проти виділення Європейським Союзом Україні пакету допомоги на 20 млрд євро, а також продовження санкцій проти російських і білоруських громадян.

Крім цього, Угорщина заблокувала початок обговорення членства України в Євросоюзі та висунула додаткові умови.