Власник київських видавництв для дітей «Кредо» і «Бебі Бук» Володимир Моісеєнко зареєструвався підприємцем в окупованому Донецьку, використавши для цього російський паспорт. Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

За інформацією журналістів, дитяче видавництво «Кредо» в Донецьку на початку 2000-х років заснували партнери Володимир Моісеєнко і Геннадій Розенбаум. У 2014 році видавництво переїхало до Києва, а власником бізнесу залишився лише Моісеєнко.

Згодом, у 2016 році, Володимир Моісеєнко заснував у Києві ще одне дитяче видавництво під назвою «Бебі Бук». Як з’ясувалось, продукція обох київських видавництв Моісеєнка продавалась до Росії через компанію «Фортуна». Торгівля відбувалася щонайменше до лютого 2022 року.

Восени 2022 року колишній партнер Моісеєнка Розенбаум, який зареєструвався як підприємець в так званій «ДНР», став власником «Фортуни», яка довгий час займалась дистрибуцією книжок українських видавництв Моісеєнка до Росії.

Журналісти зазначають, що наразі книжки видавництва «Кредо» можна придбати в низці українських торгових мереж, серед яких – Розетка, Yakaboo, книгарня «Є» тощо. Також ці книжки активно відвантажують й у сусідній Молдові.

Уже в січні 2025 року Володимир Моісеєнко зареєструвався як фізична особа-підприємець на окупованій Донеччині. За даними російських реєстрів, для цього Моісеєнко надав документ, що підтверджує громадянство РФ.

Журналісти змогли зв’язатися з Моісеєнком телефоном. Той розповів, що зараз мешкає в Німеччині. Він підтвердив, що їздив на окуповану територію після початку повномасштабного вторгнення – «з особистих причин», але заявив що не має російського паспорта та ФОПу в так званій «ДНР». Він також визнав, що раніше активно торгував з РФ, але згодом припинив це.

Зауважимо, що журналісти зв’язались з Володимиром Моісеєнком через телефонний номер, який він вказав для реєстрації в забороненій в Україні соцмережі «ВКонтакте». Також на сторінці видавця вказана електронна пошта з російським доменом, яку Моісеєнко подавав при реєстрації підприємцем в так званій «ДНР».

Наразі журналісти звернулися до Служби безпеки України та німецького посольства, аби ті дослідити дії українського видавця Володимира Моісеєнка.