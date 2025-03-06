Дев'ята книга циклу про Відьмака вийде у світі 30 вересня 2025 року

Нова книга кулькового циклу «Відьмак» польського письменника Анджея Сапковського вийде в офіційний продаж у Росії на майже пів року раніше, аніж в інших країнах. Продаж книг у російському перекладі запланований на квітень 2025 року, повідомило російське «РБК».

У Росії права на випуск книги Сапковського «Перехрестя воронів» отримало видавництво «АСТ», яке оголосило про початок офіційного продажу книги у квітні 2025 року. Водночас права на видавництво «Перехрестя воронів» англійською мовою отримала видавнича група Orion, яка оголосила про продаж перекладу книги у всіх друкованих та цифрових форматах 30 вересня 2025 року – на п’ять місяців пізніше.

Разом з англійським перекладом книги Анджея Сапковського випустять власні переклади у 19 країнах світу. Втім, наразі видавництво «Клуб сімейного дозвілля», яке видає книги циклу «Відьмак» в Україні, не анонсувало перекладу нової частини.

Цикл книг про Відьмака є однією з найпопулярніших фентезі-франшиз у світі. Наразі цикл містить дев’ять книг – вісім із них перекладені українською. У книгах автор описує пригоди відьмака Геральта з Рівії – мисливця на чудовиськ.

Зазначимо, у Польщі «Перехрестя воронів» вийшло ще 2024 року. У Росії вже зробили незаконний переклад книги, проте видавництво «АСТ» заявило, що «захищатиме своє авторське право».

За мотивами книг Анджея Сапковського польська ігрова студія CD Project Red створила трилогію The Witcher, яка стала найпопулярнішим цифровим продуктом з Польщі – станом на 2023 рік студія продала понад 75 млн копій ігор, понад 50 млн з яких припало на третю частину – The Witcher: Wild Hunt. Наразі CD Project Red працює над четвертою частиною серії.