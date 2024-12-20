Книга колишнього головнокомандувача ЗСУ вже доступна в продажі

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний випустив свою першу автобіографічну книгу «Моя війна». Над книгою він працював з березня 2023 року, повідомив Валерій Залужний 20 грудня.

«Це книга про мою війну. По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті – війну з обставинами, які стають перепонами у житті», – написав Валерій Залужний.

За його словами, «Моя війна» написана для молоді для натхнення та цілеспрямованості. Рукописи книги редагувала дружина Валерія Залужного Олена. Зазначається, що роботу над книжкою Залужний почав у березні 2023 року, коли ще перебував на посаді головнокомандувача ЗСУ.

Випустило книгу видавництво з Івано-Франківська «Вавилонська бібліотека». Вартість книги на сайті видавництва – 550 грн. Книжка має 248 сторінок, тканинну обкладинку із тисненням та картонний шубер.

Наразі Валерій Залужний працює над другою та третьою частинами циклу – «Наша війна» та «Їхня війна».