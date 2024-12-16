Українці зможуть отримати виплати з січня 2025 року

У понеділок, 16 грудня, у застосунку державних послуг «Дія» запустили програму «єКнига», яка передбачає виплати 908 грн для молоді на придбання книг. Гроші можуть отримати ті, кому виповнилося 18 років у 2024 році, або ж виповниться у 2025 році, повідомили у пресслужбі міністерства культури.

Починаючи з 1 січня 2025 року українці, яким виповнилося 18 років, можуть отримати 908 грн, які можна витратити на придбання книжок. Зазначається, що в межах програми можна придбати паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою у книгарнях-учасниках, зокрема:

Readeat

Detmir

Ранок

Фабула

YAKABOO

Видавництво Богдан

Zlatka

Дім Книги

Книголенд

Книгарня "Є"

Видавництво Букшеф

Із повним переліком адрес книгарень, де можна купити книги за виплату від держави, можна ознайомитися тут.

Як отримати виплату на книги

Взяти участь у програмі «єКнига» можуть тільки ті, кому виповнилося 18 років у 2024 році, або ж виповниться 18 років у 2025. Молодші чи старші українці не зможуть отримати гроші на книги. Щоб отримати кошти на придбання книжок, необхідно:

оновити та відкрити застосунок «Дія»

обрати послугу «єКнига»

відкрити віртуальну банківську карту «єКнига», яка обслуговуватиме транзакції лише у книгарнях

подати заявку на отримання коштів

Зверніть увагу – для участі у програмі потрібно мати паспорт (ID-картку або закордонний) та податковий номер (РНОКПП) у «Дії».

Після отримання грошей на книги українці можуть витратити їх протягом трьох місяців після зарахування. Невикористані кошти повернуться на рахунок Українського інституту книги.

Мінкульт також планує продовжити програму на наступні роки. Також міністерство анонсувало виплати після закінчення воєнного стану – через рік після його скасування гроші надаватимуть при народженні дитини.

Нагадаємо, програму анонсували ще у червні 2024 року – на неї виділили 370 млн грн з державного бюджету – відповідний законопроєкт підписав Володимир Зеленський. Зазначається, що проєкт закону також передбачає державні субсидії для книгарень, які компенсують їм орендну плату за приміщення, а також для розповсюджувачів видавничої продукції.