Повнолітні українці отримуватимуть 900 грн на придбання книг

У вівторок, 18 червня, Володимир Зеленський підписав закон №11251 «Про уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг».

Відповідно до закону, українці, яким виповниться 18 років, зможуть отримати електронний сертифікат на суму 908 грн на придбання книжок. Заявку на отримання сертифіката можна буде подати через сервіс державних послуг «Дія» протягом року. На реалізацію програми з державного бюджету спрямують 370 млн грн. Після припинення дії воєнного стану в Україні такою можливістю зможе скористатися один з батьків при народженні дитини.

За словами директорки «Українського інституту книги» Олександри Коваль, для реалізації закону Кабінет міністрів України ще має ухвалити постанову, яка визначить порядок надання допомоги, і внесення змін до порядку використання коштів.

«Фінансова допомога на придбання книжок для 18-річних буде… Залишилися формальності: Постанова КМУ, яка визначає порядок надання допомоги і внесення змін до порядку використання коштів УІК. І тоді 370 млн грн, виділені в бюджеті на цю програму, мають шанси з карток 18-річних щасливчиків, які отримають книжки українською мовою за власним вибором, поповнити рахунки українських видавців, які за ці кошти видадуть додатково 1,5- 2 млн примірників», – написала Олександра Коваль.

Крім того, згідно з законопроєктом, книгарні отримають державні субсидії, що мають компенсувати їм орендну плату за приміщення.

«Дається чіткий порядок надання субсидій: список документів (тепер можна буде здавати і належним чином завірені копії), чіткі строки розгляду заяв (10 днів) та оприлюднення результатів (5 днів)», – пояснила народна депутатка Євгенія Кравчук, яка є однією із ініціаторів закону.

Також субсидії зможуть отримати розповсюджувачі видавничої продукції. Вона буде надаватись у розмірі орендної плати, сплаченої за квартал, але не може перевищувати 20% від загальної вартості продукції, що продаються через спеціалізовані книжкові магазини.

Цей законопроєкт подали до Верховної Ради 10 травня 2024 року як невідкладний, депутати голосували за нього за скороченою процедурою.

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, російська ракета влучила у типографію «Фактор-Друк» книжкового видавництва Vivat. Внаслідок атаки загинуло семеро працівників друкарні. Президент холдингу «Фактор-Друк» Сергій Політучий попередив, що українські школи відчують брак підручників, а ринок книговидання може зменшитись на 40%.

31 травня стало відомо, що Фонд американського мільярдера, філантропа Говарда Баффета допоможе відновити обладнання та книгодрук на знищеній росіянами харківській друкарні «Фактор-Друк».