До переліку увійшли дев'ять книг українського авторства

Український інститут книги опублікував добірку книг, які найчастіше купували 18-річні українці за програмою «єКнига». До переліку з 50 книжок потрапили дев’ять українських видань, повідомив УІК у вівторок, 18 лютого.

«Топ-50 – це 30 266 придбаних книжок.

Всього за січень придбали понад 90 000 книжок на загальну суму 41,8 млн грн», – повідомили у пресслужбі інституту.

За даними інституту, 82% книжок із рейтингу – книги зарубіжних авторів. Зокрема, американська письменниця Коллін Гувер стала авторкою-фавориткою серед 18-річних учасників програми «єКнига» – її книга «Покинь, якщо кохаєш...» стала першою в топі, а ще чотири інших потрапили до переліку найпопулярніших

Які книги найчастіше купляють 18-річні

Коллін Гувер. «Покинь, якщо кохаєш...» , книга 1

«Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання»

«Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана»

Х.Д. Карлтон. «Гра в кота і мишу. Книга І. Переслідування Аделіни»

Тейлор Дженкінс Рід. «Сім чоловіків Евелін Г’юґо»

Тіллі Коул. «Тисяча пам’ятних поцілунків»

Бріанна Вест. «Переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути»

Джим Ловлесс. «Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш»

Коллін Гувер. «Залишся, якщо кохаєш...» , книга 2

Пенелопа Дуглас. «Панк 57»

Які українські книги увійшли до рейтингу «єКниги»

Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання

«100 відтінків темряви. Антологія української містики та жахів»

Володимир Станчишин. «Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією»

Андрій Сем’янків. «Танці з кістками»

Ілларіон Павлюк. «Я бачу, вас цікавить пітьма»

«ЙБН БЛД РСН»

Людмила Долгоновська. «Залізний генерал. Уроки людяності»

Вахтанг Кіпіані. «”Зродились ми великої години...” ОУН і УПА»

Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана

Із повним переліком книг у рейтингу можна ознайомитись тут.

За даними міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, загалом українці подали понад 100 тис. заявок на отримання 908 грн на книги.

Нагадаємо, програму «єКнига» запустили у грудні 2024 року у застосунку державних послуг «Дія». Згідно з її умовами, ті, кому виповнилося 18 років у 2024 році, або ж виповниться у 2025 році, можуть отримати 908 грн на придбання книг.

Отримувати виплати українці почали з січня 2025 року. Як отримати виплату на книги та в яких книгарнях можна витратити гроші з «єКниги», читайте тут.