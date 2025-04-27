Лікарі Перинатального центру 77 днів допомагали малюку набиратися сил

Лікарі Львівського обласного перинатального центру виходили немовля, що народилося передчасно, на 27 тижні вагітності і важило всього 950 г. Дитина на 77 день життя поїхала з лікарні додому з вагою 2650 г.

Відразу після народження хлопчика підключили до апарата штучної вентиляції легень, бо через незрілість дихальної системи він не міг самостійно дихати. Понад місяць він провів у відділенні інтенсивної терапії новонароджених з неонатальною хірургією, де лікарі контролювали кожен подих, стежили за розвитком і боролися з ускладненнями, характерними для передчасно народжених дітей, повідомили у Центрі.

Хлопчик понад місяць провів у відділенні інтенсивної терапії

Стан малюка стабілізовувався і на 35 добу життя його перевели у відділення постінтенсивного догляду новонароджених та виходжування недоношених дітей. Тут малюк навчився дихати без допомоги респіраторного обладнання, засвоювати материнське молоко, почав набирати вагу. Хлопчика консультували суміжні спеціалісти: невролог, кардіолог, офтальмолог, хірург.

Хлопчик з вагою 2650 г вже поїхав додому

«З перших днів життя немовля отримувало донорське молоко з нашого Банку грудного молока. А коли лактологи допомогли мамі налагодити лактацію, вона сама стала доноркою цього цінного продукту харчування, яке до того ж є справжніми ліками для «поспішайок», – кажуть у Центрі.

Малюка назвали Дмитриком. Він щодня ставав міцнішим і на 77-й день життя його з вагою 2650 г виписали додому. Тепер його чекають у відділенні медичної реабілітації передчасно народжених та малих дітей.