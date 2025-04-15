У найважчу мить цей малюк потрапив в руки високоспеціалізованих лікарів

Кардіохірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая врятували життя новонародженого хлопчика зі складною вродженою вадою серця. Дитину оперували на сьомий день після народження. Йому провели одне із найскладніших у медицині втручань — операцію Норвуда.

Про те, що у сина є вроджена вада серця, батьки дізналися ще під час вагітності. Під час УЗД спеціалісти помітили, що серце плода розвивається неправильно. Для уточнення діагнозу вагітну жінку з району скерували до Львова, у відділення дитячої кардіохірургії лікарні св. Миколая.

Операція тривала 7 годин і пройшла успішно

«Спеціалісти виявили у ще ненародженого малюка синдром гіпоплазії лівих відділів серця. Це найважча з усіх вроджених вад, за якої ліва частина серця є недостатньо розвиненою і не здатна передавати насичену киснем кров до життєво важливих органів. Без операції дітки з такою патологією гинуть після народження. Тож врятувати малюка могло лише складне кардіохірургічне втручання», – повідомили у медзакладі.

Мама народжувала сина у пологовому відділені дитячої лікарні, щоб син після народження відразу потрапив у руки кардіохірургів. Нестор (так назвали хлопчика) народився на 41-му тижні вагітності. Шість днів його виходжували в реанімації, а на сьомий він потрапив на операційний стіл. Оперував крихітного пацієнта завідувач відділення кардіохірургії Олександр Ячнік. Разом із командою хлопчику зробили операцію Норвуда – одне з найскладніших втручань, що складається з кількох етапів. Під час першого, що виконується майже відразу після народження, кардіохірурги роблять так, що права частина серця бере на себе роботу й лівої і надалі забезпечує весь кровообіг в організмі.

Операція тривала сім годин і пройшла вдало. У майбутньому на хлопчика чекають наступні етапи операції Норвуда, аби остаточно скоригувати вроджену ваду.

Щороку в Україні народжується близько 3500 дітей із вродженими аномаліями серцево-судинної системи. Стан 30-40% з них лікарі оцінюють як критичний. З цих важких хворих близько 40% помирають ще дітьми. Більшість — у віці до року.

Центр дитячої кардіохірургії лікарні св. Миколая – наразі єдине відділення у західних областях, де оперують дітей з найважчими вадами серця. Керівник відділення Олександр Ячнік виконує такі складні втручання, як неонатальна операція Росс-Конно, операція Норвуд-Сано та подвійне переміщення артеріальних коренів. У відділенні впроваджено і програму мініінвазивної дитячої кардіохірургії , коли вроджені вади серця виправляють через маленький розріз під правою пахвою. В Україні такі операції немовлятам вагою лише від 4,5 кг виконують тільки у Львові.