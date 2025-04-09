Дитина 19 днів була підключена до апарата ЕКМО

Спеціалісти львівської дитячої лікарні св. Миколая врятували дворічну дівчинку з вірусною пневмонією, у якої виникла дихальна і серцево-судинна недостатність і дитина опинилася за межі життя і смерті. За словами мами, лікарі давали один шанс з мільйона, що дівчинка виживе.

На початку зими дворічна Софійка занедужала, у неї діагностували вірусну пневмонію. З високою температурою дитина потрапила до Центру педіатрії лікарні. Під наглядом лікарів Софійка п’ять днів була на кисневій підтримці, а тоді її стан різко погіршився. Виникла лихоманка і критично низька сатурація ( насиченість крові киснем). Дитина почала синіти і опинилася на межі життя і смерті. Спеціалісти відділення інтенсивної терапії та анестезіології реанімували дитину, але її стан залишався критичним, виникла дихальна і серцево-судинна недостатність ІІІ і II ступеня відповідно. Апарат штучної вентиляції легень не допомагав, повідомили у лікарні.

Маленька львів'янка провела у лікарні 71 день

«Мені сказали, що надія є. Але шанс, що вона виживе – один з мільйона», – каже мати дівчинки.

Дитину екстрено підʼєднували до ЕКМО (апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації). А це ціла хірургічна процедура. Її виконали кардіохірурги Олександр Ячнік та Андрій Пилипець разом із перфузіологом Василем Ключиком та анестезіологами Юрієм Пурським та Яремою Безніском. ЕКМО насичував кров киснем поза тілом дитини та повертав назад у кровообіг. На апараті ЕКМО Софійка була 19 днів.

«Апарат ЕКМО застосовується саме у критичних, загрозливих для життя дитини станах. Стан Софійки був настільки важкий, що нам знадобилося майже три тижні, аби відвернути лихо», — каже анестезіолог та лікар Софійки Юрій Пурський.

Софійка у лікарні провела 71 день. Тривала нестача кисню та неможливість рухатися вимагали втручання фізичного терапевта. Світлана Кузьмич ще в реанімації почала працювати з тоді ще непритомною Софійкою. Згодом фізична терапевтка вчила її тримати голову та сидіти. Нині дівчинка хоч і підтримкою, робить свої перші кроки після хвороби. Її реабілітація триває. Дівчинка періодично навідується до педіатрів та неврологів.