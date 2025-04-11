Зараз Даринка вчиться заново ходити і жити без болю

Нейрохірурги Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) успішно видалили трирічній дівчинці із Запоріжжя пухлину спинного мозку, яку вважали неоперабельною. Лікарі у Запоріжжі і Києві відмовилися оперувати дитину через надскладну і небезпечну локалізацію пухлини. Та через пухлину дівчинка втратила здатність ходити і терпіла постійний біль.

Пухлина, що виникла у спинному мозку, поширювалася у черевну порожнину, через що дівчинка втратила здатність ходити. Утвір величезних розмірів охоплював нервові корінці, які відповідають за рухи в обох кінцівках і за контроль функції тазових органів. Лікарі у рідному Запоріжжі, а згодом і в Києві, відмовилися оперувати дитину через надскладну і небезпечну локалізацію пухлини. Понад пів року дитина пила таблетки, щоб зменшити біль і стримувати ріст пухлини. Рятівне оперативне втручання дитині погодилися зробити у Західноукраїнському спеціалізованому центрі, повідомили у медзакладі.

«Від таких пацієнтів зазвичай відмовляються. Оперувати їх складно через ризик неврологічних ускладнень. Хоч пухлини й доброякісні, вони небезпечні через своє розташування та щільність. Повністю видалити їх не вдається, з часом вони можуть знову рости, і може знадобитися повторна операція. Але головне зараз – усунути тиск на рухові нерви і повернути дитині здатність рухатися», – каже керівник Клініки дитячої нейрохірургії Центру Михайло Ловга.

За словами нейрохірурга, резекція відбувається у кілька етапів. Спочатку нейрохірурги максимально видаляють пухлину та звільняють нервові корінці. Потім дитячі хірурги видаляють залишки новоутворення з черевної порожнини.

«У Даринки пухлина виповнювала тазову порожнину і зміщувала органи. Через неї проходили магістральні судини, що ускладнювало втручання. Але завдяки точній роботі нейрохірургів і нашому досвіду видаленню пухлин у цій ділянці, втручання пройшло успішно», – додав керівник Клініки спеціалізованої дитячої хірургії Богдан Романишин.

Зараз Даринка вчиться жити без болю і ходити. Це вже другий випадок у практиці дитячих хірургів. Першою пацієнткою була 18-річна дівчина. Обом пацієнткам вдалося відновити функцію ходьби і у них є всі шанси на повноцінне життя.