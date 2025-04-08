Такі операції у західному регіоні проводять лише у Львові

Ортопеди-травматологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») прооперували 10-річного хлопчика з Тернопільщини, в якого за останні два роки було вісім переломів в одному місці – лівій плечовій кістці. У нього діагностували аневризмальну кісту. Такі операції у західному регіоні виконують лише у Львові.

10-річний Іван два останні роки жив у постійній тривозі, бо будь-який удар, падіння чи навіть простий рух могли закінчитися переломом. Перший перелом він отримав у 2022 році, коли хлопчик упав під час збирання грибів. Невдовзі ситуація повторилася. Загалом в Івана було 8 переломів у тому самому місці – лівій плечовій кістці, повідомили у лікарні.

Лікарі заспокоювали батьків, що хлопчик це переросте і радили пити кальцій, їсти молочні продукти. Але життя для дитини ніби зупинилося: через страх отримати перелом він не міг кататися на велосипеді, грати футбол, йому не дозволяли піднімати навіть легкі речі.

Та батьки не стали чекати, поки син виросте і почали шукати лікарів, які могли б йому допомогти. Так вони потрапили до львівського «Охматдиту». У лікарні хлопчика ретельно обстежили. Рентген-знімки в динаміці показали: часті переломи спричинені пухлиноподібним утворенням у кістці, яке треба було видалити.

До операційної команди увійшли керівник Клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації дітей, ортопед-травматолог Олександр Корольков, ортопеди-травматологи Євген Чепіль, Олег Токай, анестезіолог Віра Приймакова й операційна медсестра Тетяна Качмарик. Ортопеди-травматологи зробили Івану складну операцію: видалили пухлину розміром 9 на 4 см та замістили дефект кістковими алотрансплантатами. А також провели металоостеосинтез кістки двома гнучкими титановими стержнями, щоб уникнути повторних переломів. До слова, такі операції у західному регіоні проводять лише у Львові.

«Кістка була настільки розм’якшена, що буквально провалювалася під невеликим натиском. Ще трохи – і вона могла б зруйнуватися повністю», – каже ортопед-травматолог Олег Токай.

Матеріал пухлини передали на гістологічне дослідження, яке підтвердило: це аневризмальна кіста.

Зараз Іван проходить реабілітацію, відновлює рухи у плечовому суглобі та силу м’язів, його кістка має повністю відновити свою структуру та міцність. Після одужання хлопчик зможе повернути собі звичне дитинство, без страху за кожний рух.