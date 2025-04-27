Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав капітана Максима К. винним у недбалому ставленні до військової служби, призначивши 17 тис. грн штрафу. Він не притягнув до відповідальності двох підлеглих, які були на службі у нетверезому стані. Замість штрафів за адмінправопорушення їм безпідставно виплатили майже 90 тис. грн премій.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, Максим К. був командиром зенітної ракетно-артилерійської батареї та у травні 2023 року недбало поставився до своїх обов’язків. Двоє його підлеглих перебували на службі у нетверезому стані, що підтверджено медичними оглядами. Капітан Максим К. не контролював справ у підрозділі, не доповів про порушення військової дисципліни солдатами і їм безпідставно нарахували по 44 тис. грн премії та додаткової винагороди, хоча мали б оштрафувати кожного по 17 тис. грн.

Капітан не прийшов на розгляд справи у суді, але подав заяву про визнання своєї провини. Цю справу розглянув суддя Олександр Писарев, який визнав Максима К. винним у недбалому ставленні до військової служби, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу. На постанову ще можна подати апеляційну скаргу.