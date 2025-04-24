У Басівці будують масштабне житлове містечко «Парксайд»

Мешканці села Годовиця Сокільницької ОТГ заявили, що забудовник житлового комплексу Parkside який будується в сусідній Басівці, планує скидати стічні води і каналізацію в річку Щирка. Мешканці громади побоюються, що це вплине на якість питної води, тому звернулися до Львівської міської ради, а також до профільних міністерств із проханням відреагувати на ситуацію. Натомість власник компанії-забудовника Сергій Напрасніков заявив, що побудував власні очисні споруди, технологія яких є безпечною і передбачає виведення стоків у річку.

Про будівництво фактично нового мікрорайону в селі Басівка стало відомо влітку 2021 року, коли забудовник почав активно рекламувати ЖК «Парксайд» на 87 га. Проєкт мікрорайону передбачає 40 багатоповерхових будинків на 30 тисяч мешканців, які зводять посеред полів.

На ці плани відреагував заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач. Він зауважив, що таке масштабне будівництво біля Львова заблокує в’їзди у місто, а підключення до міських мереж створить надмірне навантаження на очисні споруди, адже Сокільницька ОТГ власних очисних споруд не має. Однак будівництво ЖК таки почалось.

Візуалізація ЖК Parkside

У квітні 2025 року мешканці сусідньої Годовиці заявили, що забудовник житлового комплексу «Парксайд» планує скидати стічні води і каналізацію в місцеву річку Щирка. Мешканці звернулись до міністра захисту довкілля, Держекоінспекції, Державного агентства водних ресурсів, а також до Львівської ОВА, Сокільницької сільради і Львівської міської ради з проханням не допустити скиду каналізації в річку, а також зобовʼязати забудовника підʼєднатися до каналізаційних мереж Львова. Мешканці побоюються, що скид каналізації в річку вплине на якість питної води в колодязях.

«Село Годовиця розташоване на обох берегах річки Щирка, деякі будинки розташовані дуже близько до прибережної захисної смуги річки. Від якості води в річці залежить якість питної води в колодязях мешканців, а також їх дозвілля, ловля риби, відпочинок, купання. Річка протікає через центр села», – йдеться у зверненні мешканців Годовиці, що є в розпорядженні ZAXID.NET.

Крім цього, річка Щирка впадає в Наварійське озеро – Щирецьке водосховище, яке Львівська міська рада планує перетворити в реабілітаційну зону для ветеранів і регіональний ландшафтний парк. Саме тому мешканці Годовиці надіслали копію звернення й в ЛМР.

«Житла набудують, без водопостачання, каналізації та належної інфраструктури – і прийдуть з тими проблемами до Львова. Ну якщо вже зараз у новому генплані чорним по білому пишуть: Сокільники розраховують, що скількись там тисяч майбутніх мешканців поїдуть до шкіл і садків до Львова. Ну то про що ми говоримо. Які нові лікарні, автостанції чи дороги?», – відреагував на лист мешканців Годовиці Любомир Зубач, порівнюючи цю ситуацію зі скандалом про забудову житлом 134 га біля злітної смуги аеропорту в Сокільниках.

Загалом мешканці Годовиці зібрали 445 підписів. У коментарі «Суспільному» місцевий житель Ігор Малаховський розповів, що замість передбаченої генпланом насосної перекачувальної станції забудовник збудував очисну споруду, яку із якої вивів трубу в меліоративний канал. Звідти вода з каналізації потраплятиме в річку Щирка.

Власник ТзОВ «ЖК Парк-Сайд» Сергій Напрасніков, що будує однойменний комплекс в Басівці, розповів, що не отримав від «Львівводоканалу» технічних умов на підʼєднання новобудов до каналізаційної мережі Львова. Тому забудовник вирішив облаштувати власні очисні споруди, запевняючи, що це новітня технологія, сертифікована в ЄС.

«Спочатку там будуть виділятися грубі частинки. Потім буде збиратися пісок. Потім це потраплятиме на генератор біологічної очистки, де відбуватиметься основне очищення. Ці відстійники розташовані під землею. За технологією, воно має виходити в річку. Все це розташовано в закритому приміщенні, тому поглинаються всі запахи», – розповів журналістам Сергій Напрасніков.

Додамо, що ТзОВ «ЖК Парк-Сайд», за з даними аналітичної системи YouControl, належить подружжю з Донецька Сергію та Аллі Напрасніковим. До війни на Донбасі Сергій Напрасніков був головою фракції Партії регіонів у Донецькій облраді, а після початку війни переїхав до Львова, де започаткував девелоперський бізнес. Інша його компанія ТОВ «Буддеталь» уже збудувала ЖК «Шоколад» на вул. Шевченка, 80.