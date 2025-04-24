Наварійське озеро є зоною відпочинку і спортивних змагань

Щирецьке водосховище, яке частіше називають Наварійським озером, отримає статус регіонального ландшафтного парку. Метою є ревіталізація та покращення екологічного стану водойми. Це водосховище розташоване у межах Пустомитівської громади, але користувачем є «Львівтеплоенерго». Над процедурою надання статусу парку вже працює управління екології Львівської міськради. Про це 24 квітня повідомив заступник міського голови Любомир Зубач.

У середу, 23 квітня, на засіданні робочої групи представили результати геоекологічних досліджень науковців на замовлення «Львівтеплоенерго». Для покращення якості води та сталого функціонування водосховища науковці запропонували такі кроки:

запровадити систему каналізування в усіх населених пунктах, які розташовані у водозаборі Щирецького водосховища;

розчистити дно водосховища у північній частині – близько 130 тис. м 3 мулу;

мулу; запровадити систематичний щотижневий санітарно-гігієнічний, гідрохімічний та раз на рік гідробіологічний та екологоботанічний моніторинг вод.

«Наше завдання полягає в тому, щоб створити для річки такі умови, які дадуть їй можливість самовідновлюватись. Щоб після запропонованих заходів ми могли туди якнайменше втручатися потім. І звісно, що найбільш шкідливими перепонами до відновлення стають будь-які перепони в руслі», – зазначив науковець Юрій Голуб’єв, керівник ТОВ «Екоберег».

Надання статусу природно-заповідної зони цій території, а також створення регіонального ландшафтного парку як природоохоронної установи допоможе вирішити проблеми з водоймою. Пустомитівська громада підтримує рішення Львова.

«Зараз стан озера такий собі. Якщо точніше – мова і про замулення, і про забруднення річок Малечковича і Щирка, які впадають у водосховище. І про ставки, які повикопували люди уздовж русел річок. І про відсутність каналізування у прилеглих населених пунктах. Все це впливає на якість води у самому водосховищі», – повідомив Любомир Зубач.

Орієнтовна площа такого регіонального парку сягатиме 164 га. Саме озеро має площу 115 га та об’єм води 4,15 млн м3. Середня глибина водойми – 3,6 м, а максимальна – 7,8 м. Природоохоронний статус не заборонятиме рекреаційну функцію цієї території, хоча купатися там не рекомендовано. Наварійське озеро й далі залишатиметься зоною для відпочинку та спортивного веслування. Однак житлове будівництво на берегах озера буде неможливим.

«Тут будуть господарські зони, стаціонарна рекреація та заповідна зона – гирла річок, що важливо для збереження. Будуть умови і для спортивного відпочинку. Також хочемо додатково провести орнітологічне дослідження та вивчити водних мешканців озера», – уточнила керівниця управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради Галина Микітчак.

Нагадаємо, біля озера Наварія облаштують спортивно-оздоровчу зону для відпочинку, а також проводитимуть спортивну реабілітацію для військових центру Unbroken.

Щирецьке водосховище створили у 1950-х роках спеціально для потреб львівської ТЕЦ-1. Площа озера – 115 га, воно розташоване на території Пустомитівської громади, але перебуває в постійному користуванні Львівської громади. Його головним призначенням є регулювання стоку річки та наповнення систем технічного водопостачання ТЕЦ та інших підприємств. Одночасно місцеві жителі використовують водосховище як зону відпочинку, а також для риболовлі та рекреації.