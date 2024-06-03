На озері займатимуться веслуванням та реабілітацією

Біля озера Наварія облаштують спортивно-оздоровчу зону для відпочинку, а також проводитимуть спортивну реабілітацію для військових центру Unbroken. Роботи виконають за позабюджетні кошти, у Львівській міськраді назвали спонсора та першочерговий перелік робіт.

У понеділок, 3 червня, на виконкомі ЛМР визначили замовника, інвестора та найближчі плани. Як повідомляють у департаменті містобудування, замовником робіт є ЛКП «Львівтеплоенерго», яке користується ресурсами водосховища, а витрати взяла на себе ГО «Спортивний клуб “Отаман“».

«Це все відбувається у рамках екосистеми людяності Unbroken, зокрема Unbroken-sport. У першу чергу тут відбуватимуться заняття для реабілітації наших військових. У межах цього проєкту маємо добру співпрацю з Пустомитівською міською радою, бо це озеро – на їхній території. Ми вже отримали дозвіл на порушення благоустрою, а це, фактично, дозвіл на виконання робіт», – зазначив заступник міського голови з містобудування Львова Любомир Зубач.

Роботи поділять на два етапи. Під час засідання виконкому погодили першу чергу благоустрою. Вона передбачає:

санітарне очищення території та заболочених ділянок,

реорганізацію паркувального майданчика,

облаштування екодоріжок та нових елементів озеленення, спортивних та дитячих майданчиків,

встановлення санвузлів, модуля для адміністратора та для перевдягання.

«Львівтеплоенерго» має укласти тристоронній договір з підрядною організацією на облаштування спортивно-оздоровчої та реабілітаційної території біля Щирецького водосховища, а також приєднати інженерні мережі до об’єктів благоустрою та розмістити інформаційні щити для ознакування спортивно-оздоровчої та реабілітаційної території. Про вартість робіт та терміни проведення благоустрою у міськраді не повідомляють.

На одній з локацій озера створять якісну спортивно-рекреаційну зону в межах напрямку Unbroken-Sport. Військові там проходитимуть водні реабілітаційні процедури. Також тут хочуть звести споруду для зберігання човнів. А окрасою стане оглядовий майданчик з переходом на берег. Запланована зона для дітей і занять спортом. У цьому озері купатися не рекомендовано, однак якість води дозволяє займатися там веслярством.

Зазначимо, ГО «Спортивний клуб “Отаман“» зареєстрована у Львові, займається веслуванням, драгонботом, виступає на змаганнях. Проєкт підтримала також Федерація веслярства, яка тренує дітей на цьому озері.

Щирецьке водосховище створили у 1950-х роках спеціально для потреб львівської ТЕЦ-1. Площа озера – 115 га, воно розташоване на території Пустомитівської громади, але перебуває в постійному користуванні Львівської громади.