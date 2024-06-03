Реабілітаційну і рекреаційну зону на озері Наварія облаштує спортивний клуб
Біля озера Наварія облаштують спортивно-оздоровчу зону для відпочинку, а також проводитимуть спортивну реабілітацію для військових центру Unbroken. Роботи виконають за позабюджетні кошти, у Львівській міськраді назвали спонсора та першочерговий перелік робіт.
У понеділок, 3 червня, на виконкомі ЛМР визначили замовника, інвестора та найближчі плани. Як повідомляють у департаменті містобудування, замовником робіт є ЛКП «Львівтеплоенерго», яке користується ресурсами водосховища, а витрати взяла на себе ГО «Спортивний клуб “Отаман“».
«Це все відбувається у рамках екосистеми людяності Unbroken, зокрема Unbroken-sport. У першу чергу тут відбуватимуться заняття для реабілітації наших військових. У межах цього проєкту маємо добру співпрацю з Пустомитівською міською радою, бо це озеро – на їхній території. Ми вже отримали дозвіл на порушення благоустрою, а це, фактично, дозвіл на виконання робіт», – зазначив заступник міського голови з містобудування Львова Любомир Зубач.
Роботи поділять на два етапи. Під час засідання виконкому погодили першу чергу благоустрою. Вона передбачає:
- санітарне очищення території та заболочених ділянок,
- реорганізацію паркувального майданчика,
- облаштування екодоріжок та нових елементів озеленення, спортивних та дитячих майданчиків,
- встановлення санвузлів, модуля для адміністратора та для перевдягання.
«Львівтеплоенерго» має укласти тристоронній договір з підрядною організацією на облаштування спортивно-оздоровчої та реабілітаційної території біля Щирецького водосховища, а також приєднати інженерні мережі до об’єктів благоустрою та розмістити інформаційні щити для ознакування спортивно-оздоровчої та реабілітаційної території. Про вартість робіт та терміни проведення благоустрою у міськраді не повідомляють.
На одній з локацій озера створять якісну спортивно-рекреаційну зону в межах напрямку Unbroken-Sport. Військові там проходитимуть водні реабілітаційні процедури. Також тут хочуть звести споруду для зберігання човнів. А окрасою стане оглядовий майданчик з переходом на берег. Запланована зона для дітей і занять спортом. У цьому озері купатися не рекомендовано, однак якість води дозволяє займатися там веслярством.
Зазначимо, ГО «Спортивний клуб “Отаман“» зареєстрована у Львові, займається веслуванням, драгонботом, виступає на змаганнях. Проєкт підтримала також Федерація веслярства, яка тренує дітей на цьому озері.
Щирецьке водосховище створили у 1950-х роках спеціально для потреб львівської ТЕЦ-1. Площа озера – 115 га, воно розташоване на території Пустомитівської громади, але перебуває в постійному користуванні Львівської громади.