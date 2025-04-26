Унаслідок вибуху в іранському порту постраждали понад 500 людей
Інцидент міг трапитись через вибух кількох контейнерів з хімікатами
У порту Шахід Раджаї у південному іранському місті Бандар-Аббас 26 квітня стався потужний вибух. Унаслідок інциденту щонайменше чотири людини загинули, ще понад пів тисячі поранені. Про це інформує агентство Reuters з посиланням на іранські медіа.
Місцеві медіа опублікували кадри, на яких видно масштабну пожежу й чорну хмару диму, що здійнялася над портом після вибуху. Зазначається, що вибухова хвиля зруйнувала офісну будівлю та пошкодила десятки автомобілів. Також внаслідок вибуху вибито вікна в радіусі кількох кілометрів від місця інциденту.
Хоссейн Зафарі, речник місцевого управління кризовими ситуаціями, повідомив, що вибух, імовірно, стався через неналежне зберігання хімікатів у кількох контейнерах, що зберігалися в районі пристані порту Шахід Раджаї. Однак точну причину інциденту встановлять слідчі.
Інформагентство зазначає, що вибух стався в той час, коли Іран розпочав третій раунд ядерних переговорів зі США в Омані.
Національна іранська компанія з перероблення та розподілу нафти заявила, що її нафтові об’єкти внаслідок вибуху не постраждали.
«Вибух і пожежа в порту "Шахід Раджаї" не мають ніякого відношення до нафтопереробних заводів, паливних резервуарів, розподільчих комплексів і нафтопроводів, пов’язаних з компанією», – ідеться в повідомленні.
Reuters зауважує, що Шахід Раджаї є найбільшим портом Ірану і приймає більшість транзитних контейнерів. Роботу порту тимчасово призупинили для ліквідації наслідків.