Чорний дим після вибуху в порту Шахід Раджаї, 26 квітня 2025 рік

У порту Шахід Раджаї у південному іранському місті Бандар-Аббас 26 квітня стався потужний вибух. Унаслідок інциденту щонайменше чотири людини загинули, ще понад пів тисячі поранені. Про це інформує агентство Reuters з посиланням на іранські медіа.

Місцеві медіа опублікували кадри, на яких видно масштабну пожежу й чорну хмару диму, що здійнялася над портом після вибуху. Зазначається, що вибухова хвиля зруйнувала офісну будівлю та пошкодила десятки автомобілів. Також внаслідок вибуху вибито вікна в радіусі кількох кілометрів від місця інциденту.

Хоссейн Зафарі, речник місцевого управління кризовими ситуаціями, повідомив, що вибух, імовірно, стався через неналежне зберігання хімікатів у кількох контейнерах, що зберігалися в районі пристані порту Шахід Раджаї. Однак точну причину інциденту встановлять слідчі.

Інформагентство зазначає, що вибух стався в той час, коли Іран розпочав третій раунд ядерних переговорів зі США в Омані.

Національна іранська компанія з перероблення та розподілу нафти заявила, що її нафтові об’єкти внаслідок вибуху не постраждали.

«Вибух і пожежа в порту "Шахід Раджаї" не мають ніякого відношення до нафтопереробних заводів, паливних резервуарів, розподільчих комплексів і нафтопроводів, пов’язаних з компанією», – ідеться в повідомленні.

Reuters зауважує, що Шахід Раджаї є найбільшим портом Ірану і приймає більшість транзитних контейнерів. Роботу порту тимчасово призупинили для ліквідації наслідків.