Рятувальник на місці зруйнованого будинку в М'янмі

Влада М’янми заявила про 1644 загиблих та 3408 поранених унаслідок землетрусу, що трапився учора, 28 березня. Про це повідомила газета The Guardian.

За інформацією військової хунти країни, ще щонайменше 139 людей вважаються зниклими безвісти після землетрусу магнітудою 7,7 і 6,4 бала. Враховуючи масштаби руйнувань, очікується, що кількість жертв зросте.

Згідно з попередніми повідомленнями, землетрус пошкодив щонайменше 2900 будівель, 30 доріг і сім мостів в М’янмі. Землетрус завдав особливої ​​шкоди історичним і релігійним місцям. Через значні пошкодження міжнародні аеропорти Найп’їтау та Мандалай тимчасово закриті.

Лікарні в Мандалаї переповнені й не можуть прийняти більше пацієнтів. Мешканці країни запасаються паливом та продуктовими наборами, готуючись до відключень світла, повідомила газета The New York Times.

Землетрус в М’янмі був настільки сильним, що підземні поштовхи відчувалися в Таїланді, а також у сусідніх китайських провінціях. Землетрус спровокував обвалення будівель у Таїланді, де влада оголосила «зону надзвичайної ситуації» в столиці країни Бангкоку.

Влада Бангкоку повідомила, що загинули десять людей, ще 42 отримали поранення і 78 вважаються зниклими безвісти на будівельному майданчику поблизу популярного столичного ринку Чатучак.

Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалу недобудованої багатоповерхівки в Бангкоку (Фото Reuters)

Нагадаємо, 28 березня в М’янмі стались два підземних поштовхи магнітудою 7,7 і 6,4 бала. Епіцентр землетрусу був приблизно за 17,2 км від міста Мандалай, другого за величиною в М’янмі з населенням близько 1,5 млн людей. Армія країни оголосила надзвичайний стан у кількох регіонах.

Зауважимо, з 2021 року в М’янмі (до 1989 року – Бірма) триває громадянська війна між репресивною хунтою, яка має владу в країні, та озброєними угрупованнями. Через політичні протистояння виникають проблеми з наданням гуманітарної допомоги постраждалим від землетрусу громадянам.