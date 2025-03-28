Підземні поштовхи завдали багато руйнувань

У п’ятницю, 28 березня, у М'янмі близько полудня за місцевим часом сталися два підземних поштовхи магнітудою 7,7 і 6,4. Про це повідомляє Associated Press.

За даними Геологічної служби США епіцентр землетрусу був приблизно за 17,2 км від міста Мандалай, другого за величиною в М'янмі з населенням близько 1,5 млн людей. Підземні поштовхи завдали багато руйнувань, армія М'янми оголосила надзвичайний стан у кількох регіонах.

У Мандалаї землетрус пошкодив частину колишнього королівського палацу та кілька будівель.

The 91-year-old Ava Bridge, or Old Sagaing Bridge, which spanned the Irrawaddy River between Mandalay and Sagaing regions and was built by British colonizers, collapsed Friday during a powerful earthquake that hit Myanmar and Thailand. Video: CJ #WhatsHappeningInMyanmar#Myanmar… pic.twitter.com/dczbyDYa92 — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) March 28, 2025

Тоді як у регіоні Сагаінг обвалився 90-річний міст, пошкоджені ділянки шосе, що з’єднує Мандалай і найбільше місто М’янми Янгон. У столиці Найп'їто підземні поштовхи пошкодили релігійні святині.

У столиці Таїланду Бангкоку, який розташований за сотні кілометрів від землетрусу, також відчули поштовхи. У місті завалився головний торгівельний центр. Уряд попередив, що поштовхи можуть статися протягом наступних 24 годин, і закликав людей триматися якомога далі від високих будівель.

New York Times пише, що у Бангкоку загинули щонайменше 3 людини. А у Мандалаї відомо про 20 загиблих, ще 200 людей постраждали.

Нагадаємо, 7 січня землетрус магнітудою 7,1 бала зафіксували в Тибетському автономному районі КНР біля кордону з Непалом та Індією. В результаті землетрусу загинули щонайменше 95 людей, ще 130 – отримали поранення.