У п’ятницю, 28 березня, у М'янмі близько полудня за місцевим часом сталися два підземних поштовхи магнітудою 7,7 і 6,4. Про це повідомляє Associated Press.

За даними Геологічної служби США епіцентр землетрусу був приблизно за 17,2 км від міста Мандалай, другого за величиною в М'янмі з населенням близько 1,5 млн людей. Підземні поштовхи завдали багато руйнувань, армія М'янми оголосила надзвичайний стан у кількох регіонах.

У Мандалаї землетрус пошкодив частину колишнього королівського палацу та кілька будівель.

The 91-year-old Ava Bridge, or Old Sagaing Bridge, which spanned the Irrawaddy River between Mandalay and Sagaing regions and was built by British colonizers, collapsed Friday during a powerful earthquake that hit Myanmar and Thailand.