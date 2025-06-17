Українські оператори грального бізнесу створили асоціацію, яка регулюватиме ринок азартних ігор. У компаніях-членах асоціації працює понад 900 ІТ-фахівців. Її заснували, щоб протидіяти нелегальному гральному бізнесу, насамперед пов’язаному з Росією, пише DOU.

Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) допомагатиме державному агентству «ПлейСіті» та СБУ знаходити нелегальні казино. Для цього створять відповідне програмне забезпечення.

Згідно з даними Асоціації українських операторів грального бізнесу, в Україні працює понад 50 нелегальних онлайн-казино.

«Багато з них маскуються під українські компанії, однак контролюються з території РФ та не мають ліцензій», – йдеться в заяві. Щороку вони завдають бюджету країни понад 5 млрд грн податкових втрат.

До складу АУОГБ увійшли легальні оператори, які забезпечують близько 70% річного виторгу всієї індустрії. Сукупні податкові надходження від них перевищують 10 млрд грн на рік. Серед ключових цілей асоціації — перезавантаження галузі, впровадження європейських стандартів відповідальної гри та створення зрозумілих правил функціонування ринку, пише AIN.

Попит на сімейне житло зростає – покупці шукають не стільки площу, скільки умови для стабільного побуту. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру “все поруч”. Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ наразі втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

Наприкінці березня уряд створив державне агентство «ПлейСіті». Воно підпорядковується Мінцифрі та повністю замінило попереднього регулятора КРАІЛ, який припинив роботу 1 квітня 2025 року. Головою агентства став Геннадій Новіков, який перед цим був заступником керівника апарату в КРАІЛ.

«ПлейСіті» нещодавно анулювало ліцензію казино PIN-UP. Серед засновників казино були троє росіян та українка.