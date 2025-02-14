Чоловіку інкримінують пособництво державі-агресору

Детективи Державного бюро розслідувань затримали за підозрою у пособництві Росії директора онлайн-казино Pin-Up, яке належить росіянам. Про це повідомили у пресслужбах ДБР та Офісу Генпрокурора у п’ятницю, 14 лютого.

За даними слідства, чоловік очолював компанію, яка організовувала азартні ігри онлайн. Він налагоджував зв’язки онлайн-казино із представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

«Внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів. Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Правоохоронці також виявили, що посадовці компанії працюють на території невизнаної так званої «ЛНР», сплачуючи податки Росії. Зокрема, зловмисники фінансували ВПК Росії та російську армію.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі агресору).

Нагадаємо, 9 січня правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино Pin-Up. Затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал компанії. Довгий час зловмисник був на Кіпрі, де проводив час із реальними власниками онлайн-казино Pin-Up, які є громадянами Російської Федерації.

Раніше ДБР оголосило підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино Pin-Up, директору та власнику торгової марки й домену. Крім того, суд арештував 2,6 млрд грн онлайн-казино, після чого АРМА витратило 2 млрд грн на закупівлю військових облігацій.