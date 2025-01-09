Раніше затриманий був помічений на Кіпрі у компанії російських власників онлайн-казино Pin-Up

Працівники Державного бюро розслідувань затримали номінального власника онлайн-казино Pin-Up, реальними бенефіціарами якого є росіяни. Прокурори готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для затриманого. Про це повідомила пресслужба відомства в четвер, 9 січня.

За інформацією LIGA.net, ДБР, імовірно, затримало власника компанії «Укр Гейм Технолоджі» Ігоря Зотька. За даними системи аналізу та моніторингу для перевірки компаній Contr Agent, саме ця компанія працювала в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.

Слідчі з’ясували, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал компанії. Довгий час зловмисник був на Кіпрі, де проводив час із реальними власниками онлайн-казино Pin-Up, які є громадянами Російської Федерації.

Прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру номінальному власнику онлайн-казино у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Раніше з’ясувалось, що російські бенефіціарні власники онлайн-казино забезпечили незаконне функціонування на території України вебресурсу. За допомогою нього вони разом зі спільниками збирали інформацію про клієнтів онлайн-казино Pin-Up. У їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцеперебування клієнтів, зокрема українських військовослужбовців.



Окрім цього, пов’язані з онлайн-казино громадяни ведуть бізнес на території так званої «ЛНР», чим фактично фінансують силовий блок та оборонно-промисловий комплекс держави-агресора.

«Особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої “СВО”. Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах», – повідомляли в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 5 грудня ДБР оголосило підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино Pin-Up, директору та власнику торгової марки й домену (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Також під вартою без права на внесення застави перебуває керівник КРАІЛ Іван Рудий, який навмисне не вживав заходів щодо позбавлення ліцензії цього онлайн-казино.

Раніше, 30 жовтня, Печерський районний суд Києва наклав арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up за запитом ДБР. Агентство з менеджменту активів (АРМА) на арештовані гроші придбало військових облігацій на суму у 2 млрд грн.