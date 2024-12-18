Під час обшуку в нього знайшли речовину, схожу на наркотичну

Голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого підозрюють у сприянні діяльності російського казино. Про його затримання у середу, 18 грудня, спершу повідомили українські ЗМІ, зокрема «Бабель» та «Українська правда». Згодом це підтвердили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Вранці у середу, 18 грудня, працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого за підозрою у сприянні росіянам. Мова йде про діяльність російського онлайн-казино Pin-Up. Слідчі встановили, що пов’язані з казино люди провадили діяльність на території «ЛНР». Їхнім коштом також фінансується силовий блок та оборонно-промисловий комплекс Росії.

Рудий, згідно зі своїми обов’язками, мав вжити заходів, щоб не допустити казино, власником якого є росіянин, до діяльності на території України. Проте, воно таки отримало відповідну ліцензію. Слідчі наголошують, що Рудий отримував інформацію від низки державних органів про зв'язки комерційної структури з державою-агресором, однак навмисно не вживав заходів, аби зупинити роботу казино.

Фото Офісу генпрокурора. Затримання Івана Рудого

У ДБР додали, що численні експертизи засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожувала національній безпеці. Зокрема, до росіян могли потрапити дані українських військових, що були їхніми клієнтами.



У середу правоохоронці провели обшуки за місцями проживання, роботи та в автомобілях Рудого. У керівника КРАІЛ вилучили чорнові записи та інші документи, а також ноутбуки, телефони та гроші. Крім цього, під час обшуків виявили наркотики.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотичних засобів у великому розмірі без мети збуту.

Вилучине в Івана Рудого. Фото «Української правди»

Відзначимо, Івана Рудого призначили головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 28 жовтня 2020 року.

4 грудня 2024 року народні депутати проголосували в цілому за законопроєкт про посилення контролю на гральному ринку. Зокрема, він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання грального бізнесу до 1 квітня 2025 року.

5 грудня також стало відомо, що бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up оголосили підозру за пособництво Росії. Серед підозрюваних – росіяни та українці.