Проєкт закону передбачає низку обмежень для грального бізнесу та ліквідацію КРАІЛ

У середу, 4 грудня, нардепи проголосували в цілому за законопроєкт про посилення контролю на гральному ринку. Зокрема, він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання грального бізнесу, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт №9256-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей» проголосували 239 народних депутатів. Він передбачає низку змін, які стосуються азартних ігор в Україні, зокрема:

обмежує рекламу азартних ігор та спекуляцію на темі війни та волонтерства;

визначає додаткові інструменти для обмеження відвідування гральних закладів (онлайн та офлайн) з боку людей, які входять до потенційно вразливих категорій;

забороняється пропонувати відшкодування витрат для участі в азартних іграх, а також дзвонити невизначеному колу людей для запрошення до азартних ігор;

забороняє отримувати ліцензію тим, хто був власниками чи посадовими особами гральних компаній, які мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій;

вдосконалює інструменти контролю над гральним бізнесом.

Окрім того, законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання грального бізнесу (КРАІЛ). До 1 квітня 2025 року утворять новий уповноважений орган та визначать міністерство, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Комісію створили після легалізації грального бізнесу у 2020 році та отримала скандальну репутацію, зокрема після надання ліцензії мережі 1XBet, яка мала власників з Росії. Ліквідувати КРАІЛ пропонували ще 2022 року, а в травні 2023 проєкт закону щодо її ліквідації подали до Верховної Ради.

Втім, депутати не схвалили законопроєкт та підтримали інший, №9256-д, який передбачає ще й обмеження для грального бізнесу. За основу законопроєкт прийняли у квітні 2024 року.

Нагадаємо, наприкінці березня 2024 року набула розголосу проблема гральної залежності серед військовослужбовців. Зокрема, військовий Павло Петриченко став автором петиції, у якій закликав Володимира Зеленського заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час дії воєнного стану, щоб запобігти лудоманії серед війська.