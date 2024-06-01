Проти компаній за сприяння ДБР запровадили тривали санкції

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію активів компанії Sia Royal Pay Europe, пов’язаної з російським онлайн-букмекером 1xBet. Загалом у дохід держави передали 1,8 млрд грн активів компанії, повідомили у прес-службі ДБР у п’ятницю, 31 травня.

«Під час розслідування працівники ДБР спільно з СБУ, представниками Міністерства юстиції України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Державної служби фінансового моніторингу України та Національного банку України встановили звʼязок компанії Sia Royal Pay Europe із російським букмекером 1xBet, представленого в Україні ТОВ “Твоя Беттінгова компанія” та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану», – повідомили у прес-службі ДБР.

За даними слідства, на українських рахунках компанії виявили кошти, пов’язані з російським бізнесом без підтвердження джерел їхнього походження на суму 1,8 млрд грн. У червні 2023 року кошти арештували та передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

За матеріалами кримінального провадження, у дохід держави стягнули цінні папери компанії та кошти на загальну суму 1,8 млрд грн. Крім того, проти юридичної особи-нерезидента Sia Royal Pay Europe запровадили санкції РНБО на п’ять років. Водночас до української філії 1xBet застосували економічні санкції строком до 50 років.