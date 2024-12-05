Власників онлайн-казино Pin-Up підозрюють у пособництві Росії

Бенефіціарних власників та топменеджерів онлайн-казино Pin-Up підозрюють у пособництві Росії. Серед підозрюваних – росіяни та українці. Про це у четвер, 5 грудня, повідомили у пресслужбі ДБР та Офісі генпрокурора. Зазначимо, що правоохоронці не розголошують назву казино, але за інформацією голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Олени Думи, йдеться про Pin-Up.

За даними слідчих, онлайн-казино працює на території так званої ЛНР, сплачуючи податки до бюджету Росії. Таким чином казино фінансує оборонно-промисловий комплекс РФ та війну проти України.

До того ж людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку «повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої “СВО”. Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах», – йдеться у повідомленні ДБР.

Крім того, за слідчі встановили, що за допомогою вебресурсу, росіяни створили злочинний механізм із добровільного збору відомостей про клієнтів вебсайту онлайн-казино.

«Таким чином у їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцеперебування клієнтів, у тому числі і військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань. Це призводило до негативних наслідків для боєздатності та боєготовності Сил оборони України», – зазначили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці оголосили підозри пособництві державі-агресору трьом громадянам Росії – бенефіціарним власникам онлайн-казино, а також двом громадянам України – директору та власнику торгової марки й домену. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком на 12 років.

Нагадаємо, 30 жовтня Печерський районний суд Києва наклав арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up за запитом ДБР.