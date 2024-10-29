АРМА терміново звернулося до ДБР щодо накладання нового арешту

Печерський районний суд Києва скасував арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. У відповідь Агентство з розшуку й менеджменту активів звернулося до Державного бюро розслідувань щодо накладення нового арешту на вказану суму. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума у вівторок, 29 жовтня.

«Цинічна позиція суду. Переконана, що це відбувається не просто так. Але, точно всупереч закону та постанови уряду №187 від 3 березня 2022 року, якою чітко визначено мораторій на повернення коштів Російської Федерації», – сказала Олена Дума, зазначивши, що 2,6 млрд грн агентство вже направило на Збройні сили України, а саме закупівлю військових облігацій.

Журналіст Євген Плінський повідомив, що рішення про негайне повернення раніше заблокованих 2,6 млрд грн російському олігарху, власнику гральної компанії Pin-UP Дмитру Пуніну в цій справі ухвалювала суддя Печерського райсуду Києва Світлана Смик. Він зазначив, що суддя 25 жовтня «не просто зняла арешт, а винесла заборону на його оскарження». А вже 28 жовтня Світлана Смик призначила оголошення повного тексту ухвали, що дало підстави адвокатам Pin-Up «бігти в АРМА та витребувати гроші з бюджету».

«Акцентую, в жодному разі кошти направлені на ЗСУ не будуть повернуті ворогу. Те, що відбувається – спостерігають і міжнародні партнери, які допомагають Україні у війні проти ворога. Такі рішення є “лакмусом фіолетовим” для прискорення судової реформи», – додала керівниця АРМА Олена Дума.

Нагадаємо, 12 серпня 2024 року до АРМА передали 2,2 млрд грн з рахунків одного з онлайн-казино, пов’язаного з російським бізнесом та капіталом. А вже 5 вересня агентство стягнуло 2,1 млрд грн з цього казино і повідомило, що планує списати ще 500 млн грн з рахунків казино в інших банках.

Раніше, 20 квітня, президент Володимир Зеленський підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті. За рішенням РНБО введено обмеження щодо використання онлайн-казино для військових під час воєнного стану, а СБУ доручили провести перевірки в організаторів азартних ігор. В межах перевірок лише за тиждень після указу Зеленського в Україні заблокували понад 2500 сайтів онлайн-казино.