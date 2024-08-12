Щодо казино триває слідство за п'ятьма підозрами

За клопотання Офісу Генпрокурора до Агентства з розшуку та менеджменту активів передали 2,2 млрд грн з рахунків одного з онлайн-казино, пов’язаного з російським бізнесом та капіталом. В Україні казино отримувало надприбутки та перераховувало їх до Росії, повідомили у понеділок, 12 серпня, у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними правоохоронців, гроші арештували та передали з рахунків товариств, які надають послуги онлайн-казино в Україні. Ці компанії були пов’язані з російським бізнесом та капіталом.

«За даними слідства, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки. Надалі ці прибутки через відповідні фінансові інструменти – Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи обготівковувалися на території держави-агресора», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Наразі триває досудове розслідування щодо казино. Правоохоронці розслідують факти за п’ятьма статтями:

фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 ККУ);

легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 ККУ);

ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ);

участі у злочинній організації (ч. 2 ст. 255);

бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор (ч. 1 ст. 365-3 ККУ).

Нагадаємо, 20 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті. За рішенням РНБО введено обмеження щодо використання онлайн-казино для військових під час воєнного стану, а СБУ доручили провести перевірки в організаторів азартних ігор. В межах перевірок лише за тиждень після указу Зеленського в Україні заблокували понад 2500 сайтів онлайн-казино.