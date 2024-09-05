АРМА придбало військових облігацій на 5,5 млрд грн і готується витратити ще 6,5 млн євро

Агентство з розшуку та менеджменту активів спільно з Державним бюро розслідувань списали 2 млрд 120 млн з рахунків компаній, що займалися наданням послуг з онлайн-казино в Україні та були пов’язані із російським бізнесом. Про це агентство повідомило 5 вересня.

Наразі АРМА працює над списанням ще близько 500 млн грн з рахунків казино в інших банках.



Відтак, загальний портфель арештованих коштів в управлінні агентства досягнув рекордної суми, яка становить майже 10 млрд грн. Найближчим часом ці кошти направлять на купівлю військових облігацій.



Станом на 5 вересня АРМА вже придбало військових облігацій на 5,5 млрд грн і готується витратити ще 6,5 млн євро на аукціоні, який проведе Міністерство фінансів України 10 вересня 2024 року.

Нагадаємо, на початку серпня за клопотання Офісу Генпрокурора до Агентства з розшуку та менеджменту активів передали 2,2 млрд грн з рахунків одного з онлайн-казино, пов’язаного з російським бізнесом та капіталом. В Україні воно отримувало надприбутки та перераховувало їх до Росії.

Також 3 вересня АРМА повідомило, що передасть Національному художньому музею України 148 картин, які належали обвинуваченому в державній зраді колишньому народному депутату Віктору Медведчуку. Картини передадуть в музей для збереження культурної цінності.