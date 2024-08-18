Нелегальне казино на Тернопільщині викрили у березні 2023 року

Борщівський районний суд Тернопільської області визнав винною Оксану Бескидняк в організації азартних ігор без ліцензії та оштрафував на 127 тис. грн. У вироку йдеться, що обвинувачена працювала адміністраторкою та касиркою в нелегальному казино.

Згідно з матеріалами справи, не пізніше січня 2022 року мешканець Тернопільщини, матеріали щодо якого виділили в окреме провадження, встановив у нежитловому комп'ютери з симуляторами гральних автоматів. До такого бізнесу він залучив ще трьох спільників, серед яких приблизно з січня по березень 2023 року була Оксана Бескидняк.

Обвинувачена мала пускати до грального закладу лише перевірених людей, приймати ставки, створювати рахунки гравців та видавати виграш. Діяльність нелегального казино припинили 15 березня 2023 року. Правоохоронці провели обшуки й вилучили комп'ютери та гроші

Під час судових засідань Оксана Бескидняк повністю визнала провину, розкаялась і просила суворо не карати. Вона пояснила, що погодилася на роботу через скрутне матеріальне становище.

Суддя Ганна Зушман визнала Оксану Бескидняк винною у незаконній організації азартних ігор (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 ККУ) та оштрафувала на 127,5 тис. грн. Крім цього, їй на рік заборонили займатися організацією азартних ігор. Вирок можна оскаржити у Тернопільському апеляційному суді.