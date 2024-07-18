Франківський районний суд Львова оголосив в розшук військового, який оформив кредити на загиблого побратима та спускав ці гроші в онлайн-казино. Щодо нього відкрили кримінальну справу за кількома статтями кримінального кодексу (шахрайство, крадіжка і тд.), але обвинувачений ігнорує засідання суду.

Як вказано в ухвалі, яку оприлюднили у судовому реєстрі, уродженець Херсонської області Артем Новак у серпні 2023 року привласнив мобільну картку «Київстар», яка належала його загиблому побратиму. Військовий зареєстрував перший вхід у додаток «Приват24» та привласнив гроші загиблого, а також брав на його ім’я кредити, витрачаючи їх на онлайн-казино. У матеріалах справи вказано, що таким чином Артем Новак витратив близько 500 тис. грн.

Солдат обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень:

ч.4 ст.185 ККУ (крадіжка)

(крадіжка) ч.3, 4 ст.190 ККУ (шахрайство)

(шахрайство) ч.1, 2 ст.200 ККУ (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима)

(незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима) ч.1 ст.209 ККУ (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

(легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) ч.1, 2 ст.361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

Обвинувальний акт передали для розгляду суду, але обвинувачений не прийшов на засідання. Дослідивши матеріали, розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку, що обвинуваченого слід оголосити у розшук, оскільки вів на виклики суду не прибував, ігнорує засідання. Судове провадження зупинили до розшуку обвинуваченого.